Advertisement

أخبار عاجلة

عراقجي: قصف المنشآت النووية لن يدمر المعرفة التقنية التي طورتها إيران

Lebanon 24
20-06-2025 | 22:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إيران: سنعيد بناء المنشآت النووية إذا دمرت
lebanon 24
21/06/2025 08:25:12 Lebanon 24 Lebanon 24
عراقجي لوزير الخارجية الفرنسي: قرار الوكالة الدولية وفر لإسرائيل ذريعة للاعتداء على المنشآت النووية الإيرانية
lebanon 24
21/06/2025 08:25:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الطاقة الذرية: نتابع تطورات قصف المنشآت النووية الإيرانية عن كثب
lebanon 24
21/06/2025 08:25:12 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤولون أميركيون لـNBC: نتنياهو يريد قصف المنشآت النووية الإيرانية وترامب يريد صفقة
lebanon 24
21/06/2025 08:25:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
01:23 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:19 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:12 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:08 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:23 | 2025-06-21
01:19 | 2025-06-21
01:15 | 2025-06-21
01:12 | 2025-06-21
01:08 | 2025-06-21
00:59 | 2025-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24