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فوكس نيوز: إسرائيل تدرس إرسال قوات نخبة للتسلل إلى داخل منشأة فوردو أو استهداف مصادر الطاقة المغذية للمنشأة لتعطيل أجهزة الطرد المركزي

Lebanon 24
20-06-2025 | 22:48
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