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أخبار عاجلة
علي شمخاني مستشار المرشد الإيراني: كان قدري أن أنجو من القصف الإسرائيلي
Lebanon 24
20-06-2025
|
23:06
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