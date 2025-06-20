Advertisement

أخبار عاجلة

أ.ب: أميركا أجلت 79 موظفا من سفارتها في إسرائيل أمس

Lebanon 24
20-06-2025 | 23:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سي إن إن: أميركا أجلت دبلوماسيين وأفراد عائلاتهم من إسرائيل على متن طائرة عسكرية
lebanon 24
21/06/2025 11:07:07 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية في سلوفاكيا: إغلاق السفارة في طهران مؤقتا وإجلاء كل موظفيها
lebanon 24
21/06/2025 11:07:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية النرويجية: نحن على اتصال بالسفارة في إسرائيل ولم يصب أي من الموظفين
lebanon 24
21/06/2025 11:07:07 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة أنباء فارس: مقتل موظفة في هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني إثر الهجوم الذي نفذته إسرائيل أمس
lebanon 24
21/06/2025 11:07:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:02 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:59 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:56 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:54 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:02 | 2025-06-21
04:00 | 2025-06-21
03:59 | 2025-06-21
03:56 | 2025-06-21
03:54 | 2025-06-21
03:54 | 2025-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24