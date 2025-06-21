Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الأمن الإسرائيلي: اغتلنا قائد فيلق فلسطين التابع لفيلق القدس الإيراني في شقة بقلب طهران

Lebanon 24
21-06-2025 | 01:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إسرائيل تعلن اغتيال قائد وحدة نقل الوسائط القتالية لفيلق القدس الإيراني بهنام شهرياري
lebanon 24
21/06/2025 11:09:28 Lebanon 24 Lebanon 24
كاتس: اغتلنا قائد فيلق القدس في الحرس الثوري
lebanon 24
21/06/2025 11:09:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا مقر فيلق القدس التابع للحرس الثوري في طهران
lebanon 24
21/06/2025 11:09:28 Lebanon 24 Lebanon 24
اسماعيل قاآني قائد فيلق القدس الإيراني يصل بغداد قبيل أيام من انعقاد القمة العربية
lebanon 24
21/06/2025 11:09:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:02 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:59 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:56 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:54 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:02 | 2025-06-21
04:00 | 2025-06-21
03:59 | 2025-06-21
03:56 | 2025-06-21
03:54 | 2025-06-21
03:54 | 2025-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24