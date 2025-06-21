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بوتين لسكاي نيوز عربية: أبلغنا إسرائيل مرارا بأنه لا توجد أدلة على سعي إيران للحصول على أسلحة نووية

Lebanon 24
21-06-2025 | 01:30
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