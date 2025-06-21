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5 شهداء بنيران الاحتلال منذ فجر اليوم منهم 3 عند نقاط توزيع المساعدات في قطاع غزة
Lebanon 24
21-06-2025
|
03:09
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