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وزير خارجية الكاميرون: نطالب بإيقاف الهجمات الإسرائيلية على غزة ودخول المساعدات إلى القطاع

Lebanon 24
21-06-2025 | 04:34
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