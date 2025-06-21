28
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
29
o
النبطية
33
o
زحلة
34
o
بعلبك
25
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الجيش الإسرائيلي: اعتراض مسيّرة في رمات ماغشيميم ومحاولات لرصد أخرى
Lebanon 24
21-06-2025
|
04:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: رصدنا صواريخ أطلقت من إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية والمنظومات الدفاعية تعمل على اعتراضها
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: رصدنا صواريخ أطلقت من إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية والمنظومات الدفاعية تعمل على اعتراضها
21/06/2025 13:37:11
21/06/2025 13:37:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: رصدنا هجوما صاروخيا إيرانيا والدفاعات الجوية تعمل على اعتراضه
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: رصدنا هجوما صاروخيا إيرانيا والدفاعات الجوية تعمل على اعتراضه
21/06/2025 13:37:11
21/06/2025 13:37:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: رصدنا صاروخاً أُطلق من اليمن باتجاه إسرائيل ونعمل على اعتراضه
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: رصدنا صاروخاً أُطلق من اليمن باتجاه إسرائيل ونعمل على اعتراضه
21/06/2025 13:37:11
21/06/2025 13:37:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: تقارير عن سقوط صاروخ في وسط إسرائيل بعد محاولات اعتراض
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: تقارير عن سقوط صاروخ في وسط إسرائيل بعد محاولات اعتراض
21/06/2025 13:37:11
21/06/2025 13:37:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
أمين عام الجامعة العربية: إسرائيل ما زالت تتصور أن العنف وحده يجلب الأمن وأن السلام يفرض بالقوة
Lebanon 24
أمين عام الجامعة العربية: إسرائيل ما زالت تتصور أن العنف وحده يجلب الأمن وأن السلام يفرض بالقوة
06:27 | 2025-06-21
21/06/2025 06:27:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: ضربنا منظومة تخصيب إيرانية أمس واستهدفنا موقعاً لإنتاج أجهزة الطرد المركزي وقاذفات صواريخ بغرب إيران
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: ضربنا منظومة تخصيب إيرانية أمس واستهدفنا موقعاً لإنتاج أجهزة الطرد المركزي وقاذفات صواريخ بغرب إيران
06:27 | 2025-06-21
21/06/2025 06:27:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: أكثر من ألف مسيرة أطلقت على إسرائيل منذ بدء الحرب مع إيران أسقطنا معظمها
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: أكثر من ألف مسيرة أطلقت على إسرائيل منذ بدء الحرب مع إيران أسقطنا معظمها
06:26 | 2025-06-21
21/06/2025 06:26:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: اغتلنا إيزادي أحد مهندسي 7 تشرين الاول
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: اغتلنا إيزادي أحد مهندسي 7 تشرين الاول
06:18 | 2025-06-21
21/06/2025 06:18:25
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة "إيسنا" الإيرانية: هجوم إسرائيل نفذ اليوم وأدى إلى تصاعد الدخان إثر إصابة القذيفة أحد المراكز العسكرية
Lebanon 24
وكالة "إيسنا" الإيرانية: هجوم إسرائيل نفذ اليوم وأدى إلى تصاعد الدخان إثر إصابة القذيفة أحد المراكز العسكرية
06:10 | 2025-06-21
21/06/2025 06:10:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لمن سدّد قرضاً على الـ1500 ليرة.. خبرٌ مهم!
Lebanon 24
لمن سدّد قرضاً على الـ1500 ليرة.. خبرٌ مهم!
15:55 | 2025-06-20
20/06/2025 03:55:23
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة في إيران بعد اغتيال نصرالله.. تقريرٌ إسرائيلي يعلنها!
Lebanon 24
مفاجأة في إيران بعد اغتيال نصرالله.. تقريرٌ إسرائيلي يعلنها!
16:25 | 2025-06-20
20/06/2025 04:25:12
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين الراسي تُوجّه رسالة إلى زوج ماغي بوغصن... ماذا طلبت منه؟ (صور)
Lebanon 24
نادين الراسي تُوجّه رسالة إلى زوج ماغي بوغصن... ماذا طلبت منه؟ (صور)
09:28 | 2025-06-20
20/06/2025 09:28:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"يلا باي دبّر راسك"... ممثل لبنانيّ عن زوجته: "تركتني وراحت" (فيديو)
Lebanon 24
"يلا باي دبّر راسك"... ممثل لبنانيّ عن زوجته: "تركتني وراحت" (فيديو)
06:58 | 2025-06-20
20/06/2025 06:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قد يفعله نتنياهو بشأن لبنان.. تقريرٌ يتحدّث!
Lebanon 24
هذا ما قد يفعله نتنياهو بشأن لبنان.. تقريرٌ يتحدّث!
14:55 | 2025-06-20
20/06/2025 02:55:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
06:27 | 2025-06-21
أمين عام الجامعة العربية: إسرائيل ما زالت تتصور أن العنف وحده يجلب الأمن وأن السلام يفرض بالقوة
06:27 | 2025-06-21
الجيش الإسرائيلي: ضربنا منظومة تخصيب إيرانية أمس واستهدفنا موقعاً لإنتاج أجهزة الطرد المركزي وقاذفات صواريخ بغرب إيران
06:26 | 2025-06-21
الجيش الإسرائيلي: أكثر من ألف مسيرة أطلقت على إسرائيل منذ بدء الحرب مع إيران أسقطنا معظمها
06:18 | 2025-06-21
الجيش الإسرائيلي: اغتلنا إيزادي أحد مهندسي 7 تشرين الاول
06:10 | 2025-06-21
وكالة "إيسنا" الإيرانية: هجوم إسرائيل نفذ اليوم وأدى إلى تصاعد الدخان إثر إصابة القذيفة أحد المراكز العسكرية
06:01 | 2025-06-21
القناة 12 الإسرائيلية: إقلاع قاذفات أميركية من طراز "بي-2" من قاعدة وايتمان الجوية الأميركية
فيديو
بسبب مقعد.. شجار عنيف على متن طائرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
بسبب مقعد.. شجار عنيف على متن طائرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
04:00 | 2025-06-21
21/06/2025 13:37:11
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة شهيرة تنجو من تشوّه دائم بعد حادث خلال التصوير.. جراح تجميل أنقذها (فيديو)
Lebanon 24
نجمة شهيرة تنجو من تشوّه دائم بعد حادث خلال التصوير.. جراح تجميل أنقذها (فيديو)
01:13 | 2025-06-19
21/06/2025 13:37:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت وقبلت رأسه.. بطل مسلسل "اش اش" يحتفل بزفاف ابنته التي تألقت بفستان من تصميم زوجة والدها (صورة وفيديو)
Lebanon 24
بكت وقبلت رأسه.. بطل مسلسل "اش اش" يحتفل بزفاف ابنته التي تألقت بفستان من تصميم زوجة والدها (صورة وفيديو)
00:46 | 2025-06-19
21/06/2025 13:37:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24