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وزير الخارجية التركي: إسرائيل تستمر في مجازرها بغزة والأراضي المحتلة وجارتنا إيران وتدفعنا إلى حافة الكارثة الشاملة

Lebanon 24
21-06-2025 | 04:51
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