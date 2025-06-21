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وزير الخارجية التركي: هناك تراجع للقانون الدولي وعدم استقرار في العالم

Lebanon 24
21-06-2025 | 04:51
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