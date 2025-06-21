Advertisement

أخبار عاجلة

عودة تدريجية للإنترنت في إيران

Lebanon 24
21-06-2025 | 04:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نت بلوكس لمراقبة الوصول للإنترنت: إيران تشهد انقطاعا شبه كامل للإنترنت منذ مساء الأربعاء
lebanon 24
21/06/2025 13:37:39 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران تشهد انقطاعاً شبه كامل للإنترنت وسط تصاعد التوتر مع إسرائيل
lebanon 24
21/06/2025 13:37:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: هجماتنا على إسرائيل ستستمر بشكل تدريجي
lebanon 24
21/06/2025 13:37:39 Lebanon 24 Lebanon 24
المرصد السوري: القوات الأميركية تنسحب بشكل تدريجي متسارع من أكبر قاعدتين عسكريتين في شمال شرق سوريا
lebanon 24
21/06/2025 13:37:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:27 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:27 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:26 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:18 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:10 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:36 | 2025-06-21
06:27 | 2025-06-21
06:27 | 2025-06-21
06:26 | 2025-06-21
06:18 | 2025-06-21
06:10 | 2025-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24