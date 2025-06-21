Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية التركي: نبذل قصارى جهدنا لإيجاد حلول جذرية لما تقوم به إسرائيل

Lebanon 24
21-06-2025 | 04:54
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الصيادلة يرفعون الصوت: المطلوب حلول جذرية
lebanon 24
21/06/2025 13:38:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الصادق: البيارتة ينتظرون حلولًا جذرية لأزمات مزمنة
lebanon 24
21/06/2025 13:38:07 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثلية إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية: بذلت إيران قصارى جهدها لتحديد مصدر الجزيئات المشبوهة في المواقع المعنية
lebanon 24
21/06/2025 13:38:07 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأيرلندي: ما تقوم به إسرائيل في غزة أمر بربري
lebanon 24
21/06/2025 13:38:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:36 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:27 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:27 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:26 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:18 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:36 | 2025-06-21
06:27 | 2025-06-21
06:27 | 2025-06-21
06:26 | 2025-06-21
06:18 | 2025-06-21
06:10 | 2025-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24