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وسائل إعلام إيرانية: مقتل ما لا يقل عن 430 شخصًا وجرح 3500 منذ بدء العمليات العسكرية المتبادلة مع إسرائيل

Lebanon 24
21-06-2025 | 05:07
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