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وكالة الأنباء القطرية: سفراء مجلس التعاون الخليجي عبروا في اجتماعهم بغروسي عن القلق إزاء الأوضاع الراهنة

Lebanon 24
21-06-2025 | 06:37
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