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وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 55,908 شهداء و131,138 مصابا منذ 7 تشرين الاول 2023

Lebanon 24
21-06-2025 | 07:21
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