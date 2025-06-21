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وسائل إعلام إيرانية: دوي انفجارات في مدينة أهواز في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران
Lebanon 24
21-06-2025
|
08:21
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