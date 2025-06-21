Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس السلطة القضائية بإيران: المتعاونون مع إسرائيل سيواجهون عقوبات صارمة فورا

Lebanon 24
21-06-2025 | 09:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البرلمان الإيراني: إقرار قانون بتشديد العقوبات على المتعاونين مع دول أجنبية معادية
lebanon 24
21/06/2025 19:20:25 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: يجب فرض عقوبات صارمة إذا رفضت روسيا وقف إطلاق النار
lebanon 24
21/06/2025 19:20:25 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران: القبض على 16 جاسوسا متعاونا مع إسرائيل في لورستان
lebanon 24
21/06/2025 19:20:25 Lebanon 24 Lebanon 24
ملف 19 شركة متعاونة مع إسرائيل امام مجلس الوزراء اليوم
lebanon 24
21/06/2025 19:20:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:18 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:14 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:11 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:10 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:06 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:55 | 2025-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:42 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:25 | 2025-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:55 | 2025-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:18 | 2025-06-21
12:14 | 2025-06-21
12:11 | 2025-06-21
12:10 | 2025-06-21
12:06 | 2025-06-21
12:06 | 2025-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24