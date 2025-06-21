Advertisement

أخبار عاجلة

رويترز نقلا عن مسؤول إيراني كبير: الإصرار على هذه المواقف لن يقرب طهران وأوروبا من أي اتفاق

Lebanon 24
21-06-2025 | 09:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رويترز نقلا عن مسؤول إيراني كبير: المناقشات والمقترحات التي قدمها الأوروبيون في جنيف غير واقعية
lebanon 24
21/06/2025 19:20:52 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول إيراني كبير لرويترز: طهران لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم رغم التوتر الإقليمي
lebanon 24
21/06/2025 19:20:52 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز نقلا عن مسؤول إيراني كبير: إيران ستراجع المقترحات الأوروبية في طهران وستقدّم ردودها في الاجتماع المقبل
lebanon 24
21/06/2025 19:20:52 Lebanon 24 Lebanon 24
"نيويورك تايمز" نقلاً عن مسؤول إيراني كبير: إيران ستقبل عرض ترامب للقاء قريباً
lebanon 24
21/06/2025 19:20:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:18 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:14 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:11 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:10 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:06 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:55 | 2025-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:42 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:25 | 2025-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:55 | 2025-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:18 | 2025-06-21
12:14 | 2025-06-21
12:11 | 2025-06-21
12:10 | 2025-06-21
12:06 | 2025-06-21
12:06 | 2025-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24