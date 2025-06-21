25
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
19
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
17
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
قائد سلاح الجو الإسرائيلي: لا نحقق نتيجة مثالية في إحباط الهجمات الإيرانية لكننا نمنع الكثير منها
Lebanon 24
21-06-2025
|
11:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: سلاح الجو يحاول إحباط عملية إطلاق صواريخ إيرانية تجاه إسرائيل
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: سلاح الجو يحاول إحباط عملية إطلاق صواريخ إيرانية تجاه إسرائيل
22/06/2025 02:44:26
22/06/2025 02:44:26
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد سلاح الجو الإسرائيلي: تم تدمير أكثر من 70 بطارية صاروخية للدفاع الجوي الإيراني
Lebanon 24
قائد سلاح الجو الإسرائيلي: تم تدمير أكثر من 70 بطارية صاروخية للدفاع الجوي الإيراني
22/06/2025 02:44:26
22/06/2025 02:44:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني لمدينة أجرود بمحافظة زنجان نتيجة هجمات إسرائيلية (وكالة إيسنا)
Lebanon 24
مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني لمدينة أجرود بمحافظة زنجان نتيجة هجمات إسرائيلية (وكالة إيسنا)
22/06/2025 02:44:26
22/06/2025 02:44:26
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد هيئة الأركان الإيرانية: أي اعتداء على إيران سيكلف العدوّ ثمنا باهظا ولن يحقق أي نتائج
Lebanon 24
قائد هيئة الأركان الإيرانية: أي اعتداء على إيران سيكلف العدوّ ثمنا باهظا ولن يحقق أي نتائج
22/06/2025 02:44:26
22/06/2025 02:44:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
فاينانشال تايمز: البريطاني المشتبه به بالتجسس لصالح إيران راقب قاعدة "اكروتيري" البريطانية في قبرص
Lebanon 24
فاينانشال تايمز: البريطاني المشتبه به بالتجسس لصالح إيران راقب قاعدة "اكروتيري" البريطانية في قبرص
18:19 | 2025-06-21
21/06/2025 06:19:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الميادين عن مسؤول إيراني رفيع: لدى القوات المسلحة الإيرانية مخزون كبير من المسيّرات المحصنة في مدن تحت الأرض والتي تضم الآلاف من المسيّرات
Lebanon 24
الميادين عن مسؤول إيراني رفيع: لدى القوات المسلحة الإيرانية مخزون كبير من المسيّرات المحصنة في مدن تحت الأرض والتي تضم الآلاف من المسيّرات
18:13 | 2025-06-21
21/06/2025 06:13:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول أميركي لـ NBC: نتواصل مع إيران
Lebanon 24
مسؤول أميركي لـ NBC: نتواصل مع إيران
18:08 | 2025-06-21
21/06/2025 06:08:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يعترض طائرة مسيّرة أُطلقت من الشرق
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يعترض طائرة مسيّرة أُطلقت من الشرق
18:03 | 2025-06-21
21/06/2025 06:03:33
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق صافرات الإنذار تحسبا لتسلل مسيّرة صوب الجولان
Lebanon 24
إطلاق صافرات الإنذار تحسبا لتسلل مسيّرة صوب الجولان
17:54 | 2025-06-21
21/06/2025 05:54:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هل تذكرون نجمة "ستار أكاديمي" المغربية صوفيا المريخ؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد مرور 22 عاماً (صور)
Lebanon 24
هل تذكرون نجمة "ستار أكاديمي" المغربية صوفيا المريخ؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد مرور 22 عاماً (صور)
04:42 | 2025-06-21
21/06/2025 04:42:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. هكذا تمّ إعلان اغتيال "أبو علي" مرافق نصرالله
Lebanon 24
بالفيديو.. هكذا تمّ إعلان اغتيال "أبو علي" مرافق نصرالله
11:08 | 2025-06-21
21/06/2025 11:08:17
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف عن ارتباطها بشخص من خارج الوسط الفني وقرب زواجهما (صورة)
Lebanon 24
فنانة شهيرة تكشف عن ارتباطها بشخص من خارج الوسط الفني وقرب زواجهما (صورة)
03:22 | 2025-06-21
21/06/2025 03:22:57
Lebanon 24
Lebanon 24
في عيد الأب مأساة على أحد الشواطئ.. ابن الـ 33 عاما ضحى بحياته لإنقاذ ابنتيه (صور)
Lebanon 24
في عيد الأب مأساة على أحد الشواطئ.. ابن الـ 33 عاما ضحى بحياته لإنقاذ ابنتيه (صور)
03:00 | 2025-06-21
21/06/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان شهير تعرّض لحادث مروع بعد دقائق من استلامه سيارته الجديدة.. وزوجته تكشف ما حصل
Lebanon 24
فنان شهير تعرّض لحادث مروع بعد دقائق من استلامه سيارته الجديدة.. وزوجته تكشف ما حصل
04:14 | 2025-06-21
21/06/2025 04:14:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
18:19 | 2025-06-21
فاينانشال تايمز: البريطاني المشتبه به بالتجسس لصالح إيران راقب قاعدة "اكروتيري" البريطانية في قبرص
18:13 | 2025-06-21
الميادين عن مسؤول إيراني رفيع: لدى القوات المسلحة الإيرانية مخزون كبير من المسيّرات المحصنة في مدن تحت الأرض والتي تضم الآلاف من المسيّرات
18:08 | 2025-06-21
مسؤول أميركي لـ NBC: نتواصل مع إيران
18:03 | 2025-06-21
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يعترض طائرة مسيّرة أُطلقت من الشرق
17:54 | 2025-06-21
إطلاق صافرات الإنذار تحسبا لتسلل مسيّرة صوب الجولان
17:52 | 2025-06-21
قوات الاحتلال تعتقل 2 من حراس المسجد الأقصى وتُداهِم مصلَّيات المسجد الأقصى المبارك (الميادين)
فيديو
بوسي وهيفا تشعلان الصيف بـ"يا أحمد"
Lebanon 24
بوسي وهيفا تشعلان الصيف بـ"يا أحمد"
13:40 | 2025-06-21
22/06/2025 02:44:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب مقعد.. شجار عنيف على متن طائرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
بسبب مقعد.. شجار عنيف على متن طائرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
04:00 | 2025-06-21
22/06/2025 02:44:26
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة شهيرة تنجو من تشوّه دائم بعد حادث خلال التصوير.. جراح تجميل أنقذها (فيديو)
Lebanon 24
نجمة شهيرة تنجو من تشوّه دائم بعد حادث خلال التصوير.. جراح تجميل أنقذها (فيديو)
01:13 | 2025-06-19
22/06/2025 02:44:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24