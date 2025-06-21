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إعلام إيراني عن الحرس الثوري: لا صحة لمزاعم إسرائيل باستهداف قاعدة عسكرية في الأهواز

Lebanon 24
21-06-2025 | 11:31
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