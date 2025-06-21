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وكالة فارس: مقتل 5 جنود وإصابة 9 من أفراد الجيش الإيراني في هجوم للجيش الإسرائيلي على مدينة نفط شهر

Lebanon 24
21-06-2025 | 12:18
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