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مسؤول دفاعي أميركي لـ "ALARIABYA ENGLISH": قاذفات B2 غادرت أميركا وتحلق فوق المحيط الهادئ

Lebanon 24
21-06-2025 | 12:23
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