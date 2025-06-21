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بوليتيكو: عمليات تناوب قاذفات بي 2 بدأت عندما كانت واشنطن تقصف مواقع إطلاق صواريخ ومسيّرات للحوثيين في اليمن

Lebanon 24
21-06-2025 | 14:56
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