Advertisement

أخبار عاجلة

شبكة NBC: من غير الواضح ما إذا كان استمرار التواصل بين واشنطن وطهران يعتبر مفاوضات

Lebanon 24
21-06-2025 | 15:55
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
شبكة NBC عن مسؤول أميركي: واشنطن وطهران تستمران في التواصل خلال عطلة نهاية الأسبوع
lebanon 24
22/06/2025 02:51:31 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية سلطنة عمان: أعدنا جدولة الجولة الرابعة من المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران لأسباب لوجستية
lebanon 24
22/06/2025 02:51:31 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن مصدر إيراني: انتهاء الجولة الخامسة من المحادثات النووية بين واشنطن وطهران في روما
lebanon 24
22/06/2025 02:51:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة الفرنسية: ماكرون أبلغ نظيره الإيراني أن فرنسا ستسرع المفاوضات بين أوروبا وطهران
lebanon 24
22/06/2025 02:51:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
18:19 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:13 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:08 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:03 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:54 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:42 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:08 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:22 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:14 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:19 | 2025-06-21
18:13 | 2025-06-21
18:08 | 2025-06-21
18:03 | 2025-06-21
17:54 | 2025-06-21
17:52 | 2025-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24