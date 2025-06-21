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الوكالة الذرية الدولية: استهداف مجمع نووي كبير بأصفهان للمرة الثانية منذ بدء النزاع

Lebanon 24
21-06-2025 | 16:31
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