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المرشد الإيراني: فلسطين قضية محورية بالنسبة لنا وانتصار الفلسطينيين أمر مؤكد

Lebanon 24
21-06-2025 | 17:32
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