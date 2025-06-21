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إن بي سي عن مسؤولين دفاعيين: البحرية الأميركية أطلقت 30 صاروخ توماهوك من غواصات نحو أهداف داخل إيران الليلة

Lebanon 24
21-06-2025 | 23:11
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