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نيويورك تايمز عن مسؤول أميركي: قاذفات بي ـ2 التي ضربت المواقع الإيرانية حلقت بلا توقف لمدة 37 ساعة من ميزوري

Lebanon 24
21-06-2025 | 23:27
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