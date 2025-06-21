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مسيّرة إيرانية تخترق الأجواء الإسرائيلية في صحراء النقب جنوبي إسرائيل (الحدث)

Lebanon 24
21-06-2025 | 23:44
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