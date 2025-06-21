Advertisement

أخبار عاجلة

كاتس: تدمير المنشآت يهدف إلى استمرار العمليات الإسرائيلية والتأكد بأن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا

Lebanon 24
21-06-2025 | 23:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مجموعة السبع: كنا دائماً واضحين في موقفنا بأن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحاً نووياً
lebanon 24
22/06/2025 10:02:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: ترامب واصل العملية الإسرائيلية التي تستهدف ضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووي
lebanon 24
22/06/2025 10:02:29 Lebanon 24 Lebanon 24
ترمب: طهران لن تمتلك سلاحاً نووياً وأتمنّى أن تفعل الصواب
lebanon 24
22/06/2025 10:02:29 Lebanon 24 Lebanon 24
عراقجي: قصف المنشآت النووية لن يدمر المعرفة التقنية التي طورتها إيران
lebanon 24
22/06/2025 10:02:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:43 | 2025-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:38 | 2025-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:28 | 2025-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:21 | 2025-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:17 | 2025-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:42 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:08 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:22 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:14 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:50 | 2025-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:43 | 2025-06-22
02:38 | 2025-06-22
02:28 | 2025-06-22
02:21 | 2025-06-22
02:17 | 2025-06-22
02:14 | 2025-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24