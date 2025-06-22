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الإذاعة الإسرائيلية: دمار كبير في العديد من المواقع التي سقطت فيها صواريخ في تل أبيب الكبرى وحيفا ونيس تسونا

Lebanon 24
22-06-2025 | 01:14
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