Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: استهدفنا جنودا في القوات المسلحة الإيرانية صباح اليوم

Lebanon 24
22-06-2025 | 01:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: 15 مسيّرة إيرانية تم اعتراضها منذ صباح اليوم
lebanon 24
22/06/2025 13:04:29 Lebanon 24 Lebanon 24
التلفزيون الرسمي الإيراني: القوات المسلحة الإيرانية تنصح الإسرائيليين بالابتعاد عن محيط المناطق الحيوية
lebanon 24
22/06/2025 13:04:29 Lebanon 24 Lebanon 24
المجلس الأمن القومي الإيراني: بنوك الأهداف الإسرائيلية على طاولة القوات المسلحة الإيرانية
lebanon 24
22/06/2025 13:04:29 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية: الهجوم الاسرائيلي سيقابل برد صادم يشمل كل الأراضي المحتلة
lebanon 24
22/06/2025 13:04:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:58 | 2025-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:54 | 2025-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:50 | 2025-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2025-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:42 | 2025-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:58 | 2025-06-22
05:54 | 2025-06-22
05:50 | 2025-06-22
05:49 | 2025-06-22
05:42 | 2025-06-22
05:37 | 2025-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24