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الناطق باسم الحكومة العراقية: نعرب عن بالغ قلقنا وندين استهداف منشآت نووية داخل إيران

Lebanon 24
22-06-2025 | 02:14
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