28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
31
o
النبطية
31
o
زحلة
32
o
بعلبك
29
o
بشري
27
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا مواقع البنية التحتية العسكرية في مطار أصفهان بإيران
Lebanon 24
22-06-2025
|
03:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: دمّرنا في أصفهان مبنى لإنتاج اليورانيوم المعدني وبنية تحتية لتحويل اليورانيوم المخصب ومختبرات
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: دمّرنا في أصفهان مبنى لإنتاج اليورانيوم المعدني وبنية تحتية لتحويل اليورانيوم المخصب ومختبرات
22/06/2025 13:06:40
22/06/2025 13:06:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة الهندية: أطلقنا عملية تستهدف البنية التحتية الإرهابية في باكستان وجامو وكشمير وقصفنا 9 مواقع باكستانية
Lebanon 24
الحكومة الهندية: أطلقنا عملية تستهدف البنية التحتية الإرهابية في باكستان وجامو وكشمير وقصفنا 9 مواقع باكستانية
22/06/2025 13:06:40
22/06/2025 13:06:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا مواقع عسكرية وبنى تحتية تابعة لحزب الله في لبنان
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا مواقع عسكرية وبنى تحتية تابعة لحزب الله في لبنان
22/06/2025 13:06:40
22/06/2025 13:06:40
Lebanon 24
Lebanon 24
سفير إسرائيل لدى أميركا: نقترب كثيرا من تحييد البنية التحتية النووية بإيران
Lebanon 24
سفير إسرائيل لدى أميركا: نقترب كثيرا من تحييد البنية التحتية النووية بإيران
22/06/2025 13:06:40
22/06/2025 13:06:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الخارجية الإماراتية تؤكد على ضرورة تغليب الدبلوماسية والحوار لحل الخلافات ضمن مقاربات شاملة تحقق الاستقرار
Lebanon 24
الخارجية الإماراتية تؤكد على ضرورة تغليب الدبلوماسية والحوار لحل الخلافات ضمن مقاربات شاملة تحقق الاستقرار
05:58 | 2025-06-22
22/06/2025 05:58:16
Lebanon 24
Lebanon 24
عراقجي: الجيش الإيراني في حالة تأهب قصوى
Lebanon 24
عراقجي: الجيش الإيراني في حالة تأهب قصوى
05:54 | 2025-06-22
22/06/2025 05:54:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الكرملين: لا خطط حاليا عند بوتين للتحدث إلى ترامب بعد الهجوم على إيران
Lebanon 24
الكرملين: لا خطط حاليا عند بوتين للتحدث إلى ترامب بعد الهجوم على إيران
05:50 | 2025-06-22
22/06/2025 05:50:11
Lebanon 24
Lebanon 24
عراقجي: سألتقي غدا الرئيس الروسي بوتين وبلده صديق لنا وننسق ونتشاور معه بشكل مستمر
Lebanon 24
عراقجي: سألتقي غدا الرئيس الروسي بوتين وبلده صديق لنا وننسق ونتشاور معه بشكل مستمر
05:49 | 2025-06-22
22/06/2025 05:49:04
Lebanon 24
Lebanon 24
عراقجي: هاجمونا بشكل مباغت
Lebanon 24
عراقجي: هاجمونا بشكل مباغت
05:42 | 2025-06-22
22/06/2025 05:42:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو.. هكذا تمّ إعلان اغتيال "أبو علي" مرافق نصرالله
Lebanon 24
بالفيديو.. هكذا تمّ إعلان اغتيال "أبو علي" مرافق نصرالله
11:08 | 2025-06-21
21/06/2025 11:08:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد توقيف العقيد المتقاعد عميد حمود... مطر يطالب بهذا الأمر!
Lebanon 24
بعد توقيف العقيد المتقاعد عميد حمود... مطر يطالب بهذا الأمر!
08:40 | 2025-06-21
21/06/2025 08:40:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بالبيكيني... نجمة تلفزيون تستعرض رشاقتها في المسبح (صور)
Lebanon 24
بالبيكيني... نجمة تلفزيون تستعرض رشاقتها في المسبح (صور)
07:52 | 2025-06-21
21/06/2025 07:52:43
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ100 دولار.. انتبهوا لهذا الأمر
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ100 دولار.. انتبهوا لهذا الأمر
14:50 | 2025-06-21
21/06/2025 02:50:25
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار كثيف في محيط الطريق الجديدة - بيروت
Lebanon 24
إطلاق نار كثيف في محيط الطريق الجديدة - بيروت
11:46 | 2025-06-21
21/06/2025 11:46:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
05:58 | 2025-06-22
الخارجية الإماراتية تؤكد على ضرورة تغليب الدبلوماسية والحوار لحل الخلافات ضمن مقاربات شاملة تحقق الاستقرار
05:54 | 2025-06-22
عراقجي: الجيش الإيراني في حالة تأهب قصوى
05:50 | 2025-06-22
الكرملين: لا خطط حاليا عند بوتين للتحدث إلى ترامب بعد الهجوم على إيران
05:49 | 2025-06-22
عراقجي: سألتقي غدا الرئيس الروسي بوتين وبلده صديق لنا وننسق ونتشاور معه بشكل مستمر
05:42 | 2025-06-22
عراقجي: هاجمونا بشكل مباغت
05:37 | 2025-06-22
الوكالة الدولية الذرية: منشآة أصفهان المستهدفة اليوم لم يكن بها مواد نووية
فيديو
بوسي وهيفا تشعلان الصيف بـ"يا أحمد"
Lebanon 24
بوسي وهيفا تشعلان الصيف بـ"يا أحمد"
13:40 | 2025-06-21
22/06/2025 13:06:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب مقعد.. شجار عنيف على متن طائرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
بسبب مقعد.. شجار عنيف على متن طائرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
04:00 | 2025-06-21
22/06/2025 13:06:40
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة شهيرة تنجو من تشوّه دائم بعد حادث خلال التصوير.. جراح تجميل أنقذها (فيديو)
Lebanon 24
نجمة شهيرة تنجو من تشوّه دائم بعد حادث خلال التصوير.. جراح تجميل أنقذها (فيديو)
01:13 | 2025-06-19
22/06/2025 13:06:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24