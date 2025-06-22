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الخارجية التركية: الضربات الأميركية على إيران رفعت خطر توسع الصراع وزادت من مستوى عدم الاستقرار في المنطقة

Lebanon 24
22-06-2025 | 06:10
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