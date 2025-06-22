Advertisement

أخبار عاجلة

الحكومة الإيرانية: لا خطر على سكان المناطق القريبة من المنشآت النووية

Lebanon 24
22-06-2025 | 06:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مركز إدارة الأزمات في محافظة قم الإيرانية: لا يوجد أي خطر يهدد سكان مدينة قم والمناطق المحيطة بها بعد القصف الأميركي للمنشآت النووية
lebanon 24
22/06/2025 15:46:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الطاقة الذرية الإيرانية: لا خطر على السكان في محيط المواقع النووية المستهدفة
lebanon 24
22/06/2025 15:46:39 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: لا يمكن القضاء على كل المنشآت النووية الإيرانية وقد لا يكون ذلك ضروريًا أصلًا
lebanon 24
22/06/2025 15:46:39 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الضربات الأميركية.. هل السكان قرب المنشآت النووية الإيرانية في خطر؟
lebanon 24
22/06/2025 15:46:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:32 | 2025-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:26 | 2025-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:23 | 2025-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:19 | 2025-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:13 | 2025-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:32 | 2025-06-22
08:26 | 2025-06-22
08:23 | 2025-06-22
08:19 | 2025-06-22
08:13 | 2025-06-22
08:07 | 2025-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24