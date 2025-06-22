Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الدفاع الأميركي: ترامب يؤمن بالسلام عبر القوة ومطامع إيران نُسفت ودُمّرت

Lebanon 24
22-06-2025 | 08:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
غالانت: القوة الجوية الأميركية وحدها لديها القدرة على تدمير آخر موقع تخصيب نووي قائم في إيران
lebanon 24
22/06/2025 18:13:06 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: نريد سلاما عبر القوة
lebanon 24
22/06/2025 18:13:06 Lebanon 24 Lebanon 24
ويتكوف: أؤمن حقا بالسعي لحل النزاع مع إيران عبر الحوار
lebanon 24
22/06/2025 18:13:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الأميركي: نقف خلف القائد العام للقوات المسلحة وهو الرئيس الأميركي لتحقيق السلام
lebanon 24
22/06/2025 18:13:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:59 | 2025-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:51 | 2025-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:45 | 2025-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:24 | 2025-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:18 | 2025-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:59 | 2025-06-22
10:51 | 2025-06-22
10:45 | 2025-06-22
10:24 | 2025-06-22
10:18 | 2025-06-22
10:13 | 2025-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24