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الجيش الأميركي: أطلقنا أكثر من 20 صاروخ توماهوك قبل الضربة على إيران

Lebanon 24
22-06-2025 | 08:13
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