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الجيش الإسرائيلي: هاجمنا مواقع صواريخ ومسيّرات في أصفهان وبوشهر والأهواز ولأول مرة في منطقة يزد

Lebanon 24
22-06-2025 | 09:49
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