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لبنان

بسبب الوضع في المنطقة... هذا ما طلبته الخارجيّة الأميركيّة من موظفيها في لبنان

Lebanon 24
22-06-2025 | 10:47
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قالت وزارة الخارجية الأميركية "أمرنا بمغادرة عائلات وموظفي الحكومة غير الضروريين من لبنان".
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وأوضحت الخارجية الأميركيّة أنّ القرار "يأتي بسبب الوضع الأمني في المنطقة".
 
 
 
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