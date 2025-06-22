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نائب الرئيس الأميركي: الإيرانيون توقفوا عن التفاوض بحسن نية ولو كنا نجري مفاوضات مثمرة لاختلف المسار تماما

Lebanon 24
22-06-2025 | 10:59
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