26
o
بيروت
26
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
25
o
النبطية
25
o
زحلة
27
o
بعلبك
30
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
رويترز عن دبلوماسيين: مسودة قرار لمجلس الأمن تدعو إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في الشرق الأوسط
Lebanon 24
22-06-2025
|
11:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رويترز: مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو لوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة
Lebanon 24
رويترز: مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو لوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة
22/06/2025 20:28:14
22/06/2025 20:28:14
Lebanon 24
Lebanon 24
دبلوماسيون: روسيا والصين وباكستان تقترح مسودة قرار لمجلس الأمن يدعو لوقف إطلاق النار بالشرق الأوسط
Lebanon 24
دبلوماسيون: روسيا والصين وباكستان تقترح مسودة قرار لمجلس الأمن يدعو لوقف إطلاق النار بالشرق الأوسط
22/06/2025 20:28:14
22/06/2025 20:28:14
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن: مشروع القرار يطلب وقفا دائما وغير مشروط لإطلاق النار ما يسمح لحماس بشن هجمات
Lebanon 24
ممثلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن: مشروع القرار يطلب وقفا دائما وغير مشروط لإطلاق النار ما يسمح لحماس بشن هجمات
22/06/2025 20:28:14
22/06/2025 20:28:14
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتب نتنياهو: يجب على العالم المتحضّر أن يطالب بإطلاق سراح الرهائن بشكل فوري وغير مشروط
Lebanon 24
مكتب نتنياهو: يجب على العالم المتحضّر أن يطالب بإطلاق سراح الرهائن بشكل فوري وغير مشروط
22/06/2025 20:28:14
22/06/2025 20:28:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
"ذي أتلانتك" عن مصادر مطلعة: مهلة الأسبوعين لإيران كانت خدعة تهدف إلى إبقاء الإيرانيين في حالة عدم يقين
Lebanon 24
"ذي أتلانتك" عن مصادر مطلعة: مهلة الأسبوعين لإيران كانت خدعة تهدف إلى إبقاء الإيرانيين في حالة عدم يقين
13:23 | 2025-06-22
22/06/2025 01:23:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: الحملة مستمرة وسنواصل زيادة معدل ضرباتنا على إيران وفق الخطة العملياتية
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: الحملة مستمرة وسنواصل زيادة معدل ضرباتنا على إيران وفق الخطة العملياتية
13:17 | 2025-06-22
22/06/2025 01:17:35
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي: ضرباتنا على إيران ستستمر ولدينا أهداف يتعين ضربها وأخرى يجب إكمالها
Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي: ضرباتنا على إيران ستستمر ولدينا أهداف يتعين ضربها وأخرى يجب إكمالها
13:17 | 2025-06-22
22/06/2025 01:17:32
Lebanon 24
Lebanon 24
سماع دوي انفجارات في شمال طهران
Lebanon 24
سماع دوي انفجارات في شمال طهران
13:15 | 2025-06-22
22/06/2025 01:15:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الديوان الأميري القطري: أمير دولة قطر تلقى اتصالا من رئيسة وزراء إيطاليا لمناقشة الهجمات الأخيرة على إيران
Lebanon 24
الديوان الأميري القطري: أمير دولة قطر تلقى اتصالا من رئيسة وزراء إيطاليا لمناقشة الهجمات الأخيرة على إيران
13:15 | 2025-06-22
22/06/2025 01:15:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مساعدة مالية بـ150 دولاراً.. من "قبضها"؟
Lebanon 24
مساعدة مالية بـ150 دولاراً.. من "قبضها"؟
04:27 | 2025-06-22
22/06/2025 04:27:05
Lebanon 24
Lebanon 24
يُشبه الهزّة الأرضيّة... سكان غربي بعلبك شعروا بارتجاج وهذا ما تبيّن
Lebanon 24
يُشبه الهزّة الأرضيّة... سكان غربي بعلبك شعروا بارتجاج وهذا ما تبيّن
10:53 | 2025-06-22
22/06/2025 10:53:08
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ100 دولار.. انتبهوا لهذا الأمر
Lebanon 24
خبرٌ عن الـ100 دولار.. انتبهوا لهذا الأمر
14:50 | 2025-06-21
21/06/2025 02:50:25
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مؤسفة.. "سقوط" عند كورنيش عين المريسة (فيديو)
Lebanon 24
حادثة مؤسفة.. "سقوط" عند كورنيش عين المريسة (فيديو)
03:08 | 2025-06-22
22/06/2025 03:08:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن عمل مطار بيروت والرحلات... إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
بشأن عمل مطار بيروت والرحلات... إليكم هذا الخبر
09:00 | 2025-06-22
22/06/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
13:23 | 2025-06-22
"ذي أتلانتك" عن مصادر مطلعة: مهلة الأسبوعين لإيران كانت خدعة تهدف إلى إبقاء الإيرانيين في حالة عدم يقين
13:17 | 2025-06-22
الجيش الإسرائيلي: الحملة مستمرة وسنواصل زيادة معدل ضرباتنا على إيران وفق الخطة العملياتية
13:17 | 2025-06-22
رئيس الأركان الإسرائيلي: ضرباتنا على إيران ستستمر ولدينا أهداف يتعين ضربها وأخرى يجب إكمالها
13:15 | 2025-06-22
سماع دوي انفجارات في شمال طهران
13:15 | 2025-06-22
الديوان الأميري القطري: أمير دولة قطر تلقى اتصالا من رئيسة وزراء إيطاليا لمناقشة الهجمات الأخيرة على إيران
13:14 | 2025-06-22
ميدفيديف: هناك دول مستعدة لتزويد إيران مباشرة برؤوس نووية
فيديو
بوسي وهيفا تشعلان الصيف بـ"يا أحمد"
Lebanon 24
بوسي وهيفا تشعلان الصيف بـ"يا أحمد"
13:40 | 2025-06-21
22/06/2025 20:28:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب مقعد.. شجار عنيف على متن طائرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
بسبب مقعد.. شجار عنيف على متن طائرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
04:00 | 2025-06-21
22/06/2025 20:28:14
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة شهيرة تنجو من تشوّه دائم بعد حادث خلال التصوير.. جراح تجميل أنقذها (فيديو)
Lebanon 24
نجمة شهيرة تنجو من تشوّه دائم بعد حادث خلال التصوير.. جراح تجميل أنقذها (فيديو)
01:13 | 2025-06-19
22/06/2025 20:28:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24