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وزارة الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعة روستوف
Lebanon 24
22-06-2025
|
12:28
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