Advertisement

أخبار عاجلة

الحجار: مرحلة الانتخابات البلدية باتت وراءنا وعلى المجالس الجديدة الانطلاق للعمل

Lebanon 24
22-06-2025 | 12:56
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وصول رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الى سراي صيدا لمواكبة انطلاق المرحلة الأخيرة من الانتخابات البلدية
lebanon 24
22/06/2025 22:35:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار: الانتخابات البلدية والاختيارية مهمة جدا وعملية اعادة الاعمار واجب وحق لأهل الجنوب
lebanon 24
22/06/2025 22:35:06 Lebanon 24 Lebanon 24
انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات بلديات المنية – الضنية
lebanon 24
22/06/2025 22:35:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار الى سراي صيدا لمواكبة انطلاقة اليوم الانتخابي
lebanon 24
22/06/2025 22:35:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:28 | 2025-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:22 | 2025-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:19 | 2025-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:19 | 2025-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:18 | 2025-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:28 | 2025-06-22
15:22 | 2025-06-22
15:19 | 2025-06-22
15:19 | 2025-06-22
15:18 | 2025-06-22
15:10 | 2025-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24