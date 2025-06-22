وزير الداخلية أحمد الحجار لـ"لبنان24": الحكومة حريصة على إبعاد لبنان عن أي صراع وبيان رئيس الجمهورية اليوم بعد الهجوم الأميركي على إيران كان واضحاً بمعالمه وتفاصيله بشأن تحصين لبنان

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