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يديعوت أحرونوت عن مسؤولين إسرائيليين: أعدنا برنامج إيران النووي لأكثر من عقد من الزمن

Lebanon 24
22-06-2025 | 13:42
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