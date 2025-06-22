Advertisement

أخبار عاجلة

وكالة أنباء الطلبة الإيرانية: الدفاعات الجوية تسقط 4 طائرات مسيرة إسرائيلية في أجواء محافظة فارس جنوبي البلاد

Lebanon 24
22-06-2025 | 13:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وكالة فارس الإيرانية: الدفاعات الجوية تسقط طائرتين مسيرتين اسرائيليتين في محافظة زنجان شمال غربي إيران
lebanon 24
22/06/2025 22:38:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة أنباء فارس: الدفاعات الجوية دمرت عددا من المسيرات الصغيرة الإسرائيلية في بندر عباس
lebanon 24
22/06/2025 22:38:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة أنباء الطلبة الإيرانية: الدفاعات بأذربيجان الشرقية أسقطت 6 مسيّرات ومقاتلة F35 منذ بدء الهجوم الإسرائيلي
lebanon 24
22/06/2025 22:38:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة أنباء فارس الإيرانية: الدفاعات الجوية تتصدى لهجوم استهدف منطقتي نارماك ولافيزان في طهران
lebanon 24
22/06/2025 22:38:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:36 | 2025-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:36 | 2025-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:28 | 2025-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:22 | 2025-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:19 | 2025-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:36 | 2025-06-22
15:36 | 2025-06-22
15:28 | 2025-06-22
15:22 | 2025-06-22
15:19 | 2025-06-22
15:19 | 2025-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24