Advertisement

أخبار عاجلة

موقع واللا عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين: تدمير أنظمة الدفاع الجوي كان بطلب من إدارة ترامب

Lebanon 24
22-06-2025 | 13:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أكسيوس: إدارة ترامب طلبت من إسرائيل تدمير أنظمة دفاع جوي إيرانية قبل 48 ساعة من الضربة
lebanon 24
22/06/2025 22:38:08 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعة روستوف
lebanon 24
22/06/2025 22:38:08 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي دمرت 32 مُسيرة أوكرانية فوق 3 مقاطعات روسية صباح اليوم
lebanon 24
22/06/2025 22:38:08 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة فارس: تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في عدد من المواقع بالعاصمة طهران
lebanon 24
22/06/2025 22:38:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:36 | 2025-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:36 | 2025-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:28 | 2025-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:22 | 2025-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:19 | 2025-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:36 | 2025-06-22
15:36 | 2025-06-22
15:28 | 2025-06-22
15:22 | 2025-06-22
15:19 | 2025-06-22
15:19 | 2025-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24