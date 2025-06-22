Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس الإيراني: أعلنا استعدادنا مرارا للحوار والتفاوض في إطار القانون الدولي

Lebanon 24
22-06-2025 | 14:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحرس الثوري الإيراني: الهجوم الأميركي ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومعاهدة منع الانتشار النووي
lebanon 24
22/06/2025 22:39:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: البرنامج النووي الإيراني سلمي والتخصيب حق قانوني وليس قابلاً للتفاوض (سكاي نيوز)
lebanon 24
22/06/2025 22:39:33 Lebanon 24 Lebanon 24
نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين: الإيرانيون أبدوا استعدادا للتفاوض لكن واشنطن اعتبرت ردهم غير قابل للتنفيذ
lebanon 24
22/06/2025 22:39:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة تسنيم عن وزير الخارجية الإيراني: نمارس حقنا المشروع في الدفاع عن النفس في مواجهة عدوان غير مبرر وسنواصل هذا النهج في إطار القوانين الدولية
lebanon 24
22/06/2025 22:39:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
15:38 | 2025-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:36 | 2025-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:36 | 2025-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:28 | 2025-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:22 | 2025-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:38 | 2025-06-22
15:36 | 2025-06-22
15:36 | 2025-06-22
15:28 | 2025-06-22
15:22 | 2025-06-22
15:19 | 2025-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24